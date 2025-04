DAZN completa l'acquisizione di Foxtel Group

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 02 APR - DAZN ha annunciato il completamento dell'acquisizione di Foxtel Group, segnando un'importante pietra miliare nella sua espansione nel mercato australiano. Foxtel Group, il principale fornitore di servizi televisivi su abbonamento in Australia, continuerà a operare come azienda autonoma, beneficiando della portata globale, della tecnologia leader di settore e degli investimenti nell'innovazione dell'intrattenimento sportivo di DAZN, con sede nel Regno Unito. "Questo è un giorno entusiasmante per DAZN e Foxtel Group e una pietra miliare significativa per DAZN perché sta espandendo la propria impronta globale in Australia, un mercato chiave per lo sport e per gli appassionati sportivi" ha dichiarato Shay Segev, CEO di DAZN Group.

"La proprietà di DAZN permetterà al Gruppo Foxtel di rimanere un'azienda con sede in Australia, con un team australiano, e di continuare a offrire agli australiani lo sport, le emozioni e l'intrattenimento che amano" ha affermato Patrick Delany, CEO di Foxtel Group. (ANSA).