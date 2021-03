DAZN, Diquattro: "Non ci sono conversazioni per accordi con Sky, digitale terrestre come backup"

Con l'assegnazione a DAZN delle 10 partite di Serie A per il triennio 21-24 (7 in esclusiva e 3 in co esclusiva) tanti abbonati a Sky si chiedono se sarà possibile usufruire del servizio della piattaforma in streaming anche sulla pay tv satellitare. A questa domanda risponde direttamente Veronica Diquattro, vicepresidente esecutivo di Dazn in Italia e Spagna in un'intervista a Il Sole 24 Ore e ripresa da Calcio&Finanza: "Siamo stati competitor fino all’altroieri sera. Non ci sono conversazioni in corso. Quando abbiamo lanciato l’offerta combinata con Sky lo abbiamo fatto per arrivare a un tipo di audience abituata a a un approccio lineare e quindi essenzialmente per far sì che si conoscessero meglio prodotto e servizio. Siamo consapevoli che c’è un tema di aree con difficoltà. Ma siamo fiduciosi che la nostra offerta possa nei fatti accelerare la digitalizzazione del Paese come è stato dichiarato da ultimo anche dall’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. A ogni modo, per poter servire tutti i nostri clienti, anche nelle aree con qualche difficoltà di copertura ci stiamo adoperando per assicurarci di avere una soluzione di backup specificatamente per questi casi, che sarà il digitale terrestre. In mancanza di alternative si attiveranno offerte di questo tipo".