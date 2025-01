DAZN, numeri in calo: quasi 13 milioni di spettatori in meno rispetto alla scorsa stagione

Dopo metà campionato, i numeri non sorridono a DAZN. Secondo quanto emerge dai dati ufficiali Auditel, che non tengono conto del confronto sulla 19^ giornata e dei due recuperi in programma a febbraio, sono complessivamente quasi 13 milioni gli spettatori in meno rispetto alla scorsa stagione. In questo 2024-2025 sono stati trasmessi anche alcuni match in chiaro.

Di seguito il programma della 21^ giornata di Serie A con date, orari e programmazione tv:

Venerdì 17 gennaio 2025 alle 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY

Sabato 18 gennaio 2025 alle 15.00 Bologna-Monza DAZN

Sabato 18 gennaio 2025 alle 18.00 Juventus-Milan DAZN

Sabato 18 gennaio 2025 alle 20.45 Atalanta-Napoli DAZN/SKY

Domenica 19 gennaio 2025 alle 12.30 Fiorentina-Torino DAZN

Domenica 19 gennaio 2025 alle 15.00 Cagliari-Lecce DAZN

Domenica 19 gennaio 2025 alle 15.00 Parma-Venezia DAZN

Domenica 19 gennaio 2025 alle 18.00 Hellas Verona-Lazio DAZN/SKY

Domenica 19 gennaio 2025 alle 20.45 Inter-Empoli DAZN

Lunedì 20 gennaio 2025 alle 20.45 Como-Udinese DAZN

CLASSIFICA

1. Napoli 47 (20 partite giocate)

2. Inter 44 (19)

3. Atalanta 43 (20)

4. Lazio 36 (20)

5. Juventus 34 (20)

6. Fiorentina 32 (19)

7. Milan 31 (19)

8. Bologna 30 (19)

9. Udinese 26 (20)

10. Roma 24 (20)

11. Genoa 23 (20)

12. Torino 22 (20)

13. Lecce 20 (20)

14. Empoli 20 (20)

15. Como 19 (20)

16. Parma 19 (20)

17. Hellas Verona 19 (20)

18. Cagliari 18 (20)

19. Venezia 14 (20)

20. Monza 13 (20)