DAZN presenta la nuova stagione, ma l'assemblea dei giornalisti rivela: "Vogliono liberarsi di 14 dei 32 giornalisti presenti in azienda”

Nella giornata di ieri DAZN ha presentato la nuova stagione di Serie A, riporta Repubblica, la prima del nuovo accordo quinquennale per trasmettere le partite del campionato italiano. Ci sarà più spazio per Diletta Leotta, sempre più volto della piattaforma, e la voce principale rimarrà sempre quella di Pier Luigi Pardo. Con "Stadio Show", nuovo format, lo studio fisico lascia spazio allo stadio: è lì che ci saranno i pre ed i post partita. Ci saranno anche volti nuovi, come Giusy Meloni, che condurrà in campo, Regina Baresi, voce tecnica e Bobo Vieri. Confermati Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara, Marco Parolo, Dario Marcolin, Valon Behrami, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Alessandro Budel e Luca Marelli. Mentre salutano Marco Cattaneo e Stefano Borghi, salutano Marco Cattaneo e Stefano Borghi.

Poche ore dopo il grande evento di San Siro l’assemblea dei giornalisti ha proclamato lo stato di agitazione. Questo perché DAZN va verso il taglio di 14 giornalisti sui 32 presenti. L'assemblea dei giornalisti della piattaforma ha reso nota la situazione con un comunicato: "Dazn lancia oggi il nuovo ciclo di diritti televisivi della Serie A. Allo stesso tempo, però, l’azienda prosegue nella sua iniziativa, annunciata a fine maggio, di liberarsi di 14 dei 32 giornalisti presenti in azienda”. Una rinuncia che i giornalisti ritengono “incompatibile con il nuovo piano editoriale di Dazn. Un piano che la redazione giudica un evidente passo indietro rispetto al passato, visto che prevede che solo 5 partite su 10 per ogni giornata di Serie A siano coperte da giornalisti di Dazn inviati sul posto. La redazione si chiede come sia possibile innovare il prodotto calcio e rafforzare il racconto rinunciando a quasi la metà dei giornalisti in organico”.