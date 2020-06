De Biasi: "Rangnick manager del Milan? È un po' come fare il ct"

Intervenuto a "Maracanà" su TMW Radio, ex ct dell'Albania, ha parlato così di Ralf Rangnick:

Ralf Rangnick allenatore e manager nel Milan?

"E' un po' come fare il ct, l'unica differenza è che non si fanno trattative ma in quel caso ci si può avvalere di altre persone. Tutto si deve allineare ad un progetto tecnico condiviso con la società secondo le possibilità economiche. Rangnick lo conosco solo da fuori e non ho la presunzione di poterlo valutare. Lo si potrà fare per come si proporrà in un nuovo ambiente. Starà al campo decidere se sarà stata una scelta giusta o meno".