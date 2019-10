De Biasi sul Milan: "Mancano leadership e personalità"

Gianni De Biasi, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sul momento del Milan: "Mi aspettavo una risposta diversa dalla squadra, una volta trovato il vantaggio si poteva tranquillamente gestire il risultato. E' un momento un po' così, Pioli deve ancora metter veramente mano alla squadra. 4° posto? Chi va al Milan conosce le grandi aspettative dei tifosi, c'è tempo per recuperare. I rossoneri difettano in personalità, manca leadership e in campo si sente".