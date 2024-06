De Bruyne: "Mio figlio maggiore che ha otto anni conosce solo l'Inghilterra e mi chiede spesso se continuerò a giocare a Manchester"

Non arriva una chiusura ad un'esperienza in Arabia Saudita da Kevin De Bruyne. A ufficializzarlo è lo stesso centrocampista del Manchester City, oggi nel ritiro della Nazionale belga, nel corso di un'intervista all'emittente nazionale VTM:

"Per mia moglie un'avventura in un paese esotico non sarebbe un problema - racconta - e spesso ne parliamo in famiglia. Ho ancora un anno di contratto con il City quindi dobbiamo pensare a cosa fare. Mio figlio maggiore che ha otto anni conosce solo l'Inghilterra e mi chiede spesso se continuerò a giocare a Manchester. Quando arriverà il momento affronteremo l'argomento nel modo giusto.

Alla mia età devi essere aperto a tutto. Stai parlando di incredibili quantità di denaro in quella che potrebbe essere l'ultima esperienza della mia carriera. E devi pensarci a queste cose. Se giocassi lì per due anni, potrei guadagnare una quantità incredibile di soldi, che non guadagnerei se giocassi altri 15 anni. Non si può far finta di non pensare a queste cose".