De Calò: "Per vincere il Milan deve giocare bene"

Ai microfoni di SkySport24, Alessandro De Calò ha rilasciato queste parole sul Milan di Pioli: "Il Milan ha avuto un calo di rendimento nell'ultimo periodo. Per vincere il Milan deve giocare bene e per farlo i suoi giocatori devono stare bene fisicamente e mentalmente. Il Milan ha dei limiti. Diaz sembrava una scelta felice ad inizio stagione, ha grande talento, ma non è un vero numero 10 a mio avviso come lo era Calhanoglu".