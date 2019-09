Luigi De Canio, intervenuto a TMW Radio, ha sottolineato che Giampaolo non dispone dei calciatori idonei per attuare il 4-3-1-2, suo marchio di fabbrica prima di arrivare al Milan: "Giampaolo non ha i calciatori adatti al suo tipo di gioco. Paquetà? Forse può tornare utile come mezzapunta. Serve in quel ruolo un giocatore che ne sappia del calcio italiano".