De Canio su Pioli: "Ha sempre imparato rimanendo fedele alla sua idea"

MilanNews.it

Il tecnico Luigi De Canio è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport questa mattina per presentare la sfida tra Torino e Milan ma soprattutto per parlare dei suoi colleghi Juric e Pioli. Queste le parole che De Canio ha speso per il tecnico rossonero: "Ha dalla sua un'esperienza diversa: è passato da tanti momenti in cui il calcio ha avuto filosofie differenti. Lui ha sempre imparato, appreso e immagazzinato. Ma è sempre rimasto fedele alla sua idea di calcio. Non si è fossilizzato nel seguire le mode, ma ha preso il meglio che il momento proponeva per le sue convinzioni, rendendolo proprio. Sempre stato un allenatore propositivo e l'anno scorso ha vinto lo Scudetto con il Milan"