De Canio sul Milan: "Sta facendo qualcosa che va oltre le sue reali possibilità"

MilanNews.it

Luigi De Canio, intervenuto a SkySport24, ha parlato così del Milan di Stefano Pioli: "Pioli sta confermando l'eccezionale bontà del lavoro dello scorso anno. Purtroppo in Italia spesso non viene valorizzato il lavoro se non si ottiene un risultato. All'inizio il Milan non era la squadra da battere. Poi è stata prima in classifica a lungo e quindi se non dovesse vincere qualcuno lo vedrebbe come un fallimento. Lo stesso discorso si può fare per il Napoli. Il Milan sta facendo qualcosa che va oltre le sue reali possibilità e fino alla fine lotterà per lo scudetto. Il Milan è migliorato tantissimo, Pioli ha ridato consapevolezza e dignità ad un Milan che non è quello di qualche anno fa".