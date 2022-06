De Grandis: "Con Origi-Giroud non serve un altro 9. CDK è un talento"

MilanNews.it

Il giornalista Stefano De Grandis, in studio a Sky Sport 24 nel pomeriggio di mercoledì, ha parlato del mercato del Milan e nel particolare di come i rossoneri potrebbero agire in fase offensiva: "Come centravanti hai Origi e Giroud e magari rimane Ibra. Rebic alla bisogna può fare la punta, così come Leao. Non serve un altro 9 di fisico. Il Milan sta concentrando la sua attenzione sui trequartisti. De Ketelaere già due anni fa in Champions ha dimostrato di essere un talento, saper fare gol: ha un bel fisico e sa giocare tra le linee".