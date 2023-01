De Grandis: "De Ketelaere? In questo momento il Milan ha bisogno di giocatori concreti"

MilanNews.it

Presente negli studi di SkySport24, Stefano De Grandis ha parlato così di Charles De Ketelaere: "Da trequartista devi avere tanta libertà di pensiero, che lui in questo momento non ha. Secondo me in questo momento il Milan deve recuperare giocatori concreti come Rebic e Krunic. Al Milan mancano i senatori, serve tanta sostanza per uscire da questo momento".