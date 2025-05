De Grandis: "Fofana non è né carne né pesce, non mi sembra un giocatore con caratteristiche precise"

Al termine della gara tra Roma e Milan, terminata 3-1 in favore dei giallorossi allo stadio Olimpico e partita che ha sancito la definitiva esclusione dei rossoneri dalle coppe europee per la prossima stagione, è andato in onda come ogni domenica sera il Club di Sky Sport 24. Tra gli ospiti c'era anche il giornalista e opinionista Stefano De Grandis che ha commentato il futuro del Milan per le prossime stagioni.

Le parole di De Grandis: "Leao lo terrei, hai vinto lo scudetto con lui non lo manderei via. Cambierei in blocco la difesa e cercherei un regista che il Milan non ha. Fofana non è né carne né pesce, non mi sembra un giocatore con caratteristiche precise: può fare la mezzala forse".