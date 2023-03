De Grandis: "Ibra non mi sembra agilissimo, ma è quello che serve al Milan ora"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso a SkySport nel pre Udinese-Milan: "Ibra highlander. Non sembra ancora agilissimo, ma quel gol fatto ad Udine nel 2021 mi ricordo che in quella partita l'aveva presa poco, ma poi si prende spazio in area di rigore dal nulla per inventarsi gol da palle inoffensiva. Questo serve al Milan in questo momento. Ibra utile anche a mezzo servizio".