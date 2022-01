De Grandis: "Il Milan deve recuperare terreno, proverà senza dubbio a vincere lo scudetto"

Stefano De Grandis è intervenuto a Sky Sport 24, commentando il prossimo impegno di campionato del Milan previsto contro la Roma il 6 gennaio: “Il Milan ha perso terreno ultimamente ma deve recuperarlo. La Roma è difficile da trattare come avversario però devo dire che il Milan di Pioli difficilmente si sbilancia. Credo che per la Roma non sarà facile imporsi in casa del Milan, che proverà senza dubbio a conquistare lo scudetto. Il fatto di uscire da Champions League permetterà a Pioli di preparare le partite in una settimana. Questo permetterà al Milan di avere una migliore preparazione tattica e gestione degli infortuni. Credo che questa sarà l’arma in più che può avere il Milan, anche se secondo l’Inter dal punto di vista della struttura della rosa ha qualcosa in più”.