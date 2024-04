De Grandis: "L'affare Calhanoglu ha fatto la fortuna dell'Inter anche se sembrava un risparmio del Milan"

vedi letture

L'Inter ha vinto il derby di Milano per 2-1 e si è laureata campione di Italia. Smacco totale per i rossoneri che perdono il sesto derby consecutivo e continuano nel loro momento nero, vedendo i rivali di sempre festeggiare in casa propria... A nulla è valso il gol a circa dieci minuti dalla fine di Tomori che aveva accorciato le distanze: nel finale giocatori del Milan nervosi con le espulsioni di Theo e Calabria. Negli studi di Sky Sport 24 è intervenuto nel post partita il giornalista Stefano De Grandis. Le sue dichiarazioni.

Le parole di De Grandis sul passaggio di Calhanoglu dal Milan all'Inter: "Il Milan non ha sostituito i centrocampisti: Calhanoglu, Kessie, Tonali. L’affare Calhanoglu che pensavamo fosse un buon risparmio per il Milan, in verità è stata la fortuna dell’Inter, attraverso la bravura e l’intuizione di Inzaghi".

MILAN-INTER 1-2

Marcatori: 18’ Acerbi, 49’ Thuram, 80’ Tomori.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Adli (dal 69’ Chukwueze), Reijnders (dal 52’ Giroud); Musah (dal 77’ Okafor), Loftus-Cheek (dal 69’ Bennacer), Pulisic; Leão. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Florenzi, Terracciano, Jović. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (dal 88’ de Vrij); Darmian (dal 84’ Dumfries), Barella (dal 77’ Frattesi), Çalhanoğlu (dal 84’ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (dal 77’ Carlos Augusto); Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Buchanan, Cuadrado, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Inzaghi.

Arbitro: Colombo di Como.

Ammoniti: 22’ Barella, 32’ Lautaro, 36’ Theo, 88’ Inzaghi, 90’ Gabbia, 90’+2 Tomori.

Espulsi: 90’+4 Theo Hernandez, 90’+4 Dumfries, 90’+7.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.