De Grandis: "La cosa più contraddittoria delle convocazioni? C'è Florenzi e non Calabria"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto a Sky Soport 24, Stefano De Grandis ha commentato così i convocati di Mancini: "La cosa più contraddittoria è che c'è Florenzi e non Calabria: nel Milan gioca Calabria davanti a Florenzi. È uno dei casi in cui l'allenatore della nazionale vede qualcosa in più di quello del club. È vero che Florenzi può giocare in più ruoli, ma potendone chiamare trentatré mi sembra strano non chiamare Calabria".