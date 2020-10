De Grandis: "Leao mi piace, non ha solo talento ma anche fisico e forza"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha fatto il punto su Rafael Leao: "A me piace, non ha solo talento, ma anche fisico e forza, può imparare molto da Ibrahimovic. Sono convinto possa ritagliarsi il suo spazio, anche esterno. Il Milan ha una batteria di laterali molto interessanti, è difficile che Leao parta sulla sinistra dal primo minuto ma potrebbe essere utile a gara in corso per scardinare le difese".