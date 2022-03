De Grandis: "Maignan ha saputo gestire un'eredità pesantissima"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano De Grandis ha approfittato dell'ultima sosta per le nazionali per stilare una top-11 del campionato. Come miglior portiere la scelta è ricaduta su Mike Maignan, per il quale De Grandis ha speso queste parole, secondo quanto riporta il sito di SkySport: "Poteva rimaner schiacciato dalla pesantissima eredità raccolta. Invece ha scansato pure quella. Insieme a una quantità di palloni che avrebbero potuto infilarsi nella porta rossonera."