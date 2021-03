Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Alessio Romagnoli, attualmente infortunato: "Romagnoli è il capitano, ha un bellissimo sinistro ed è forte di testa, ha fatto qualche errore soprattutto nell'1vs1 e da uno come lui non me lo aspetto. Secondo me è un giocatore elegante ed efficace, ma se sbagli il compito in classe prendi 5".