De Grandis: "Se il Milan deve recuperare delle posizioni deve andare sulle certezze"

Presente negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha analizzato così il centrocampo milanista: “Innanzitutto, nonostante abbia fatto una stagione intera di complimenti all’Empoli stiamo sempre parlando dell’Empoli, una squadra retrocessa all’ultima giornata. Avere, quindi, due centrocampisti dell’Empoli non significa avere due centrocampisti da Champions League. A me piacciono, ma se devi recuperare tre posizioni devi andare sulle certezze. All’Inter arriva Conte e si prendono certezze. Questa è la prima cosa, poi la fisicità manca anche al Milan. Bakayoko era forte fisicamente, ok c’è Kessie, ma alla fine giocherà secondo me anche Biglia, Bennacer farà la mezz’ala”.