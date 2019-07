De Grandis su Donnarumma: "Gigio guadagna tanto. Se dovesse arrivare una grande offerta..."

Intervenuto a SkySport24, Stefano De Grandis ha commentato così il futuro di Gigio Donnarumma: "Se c'è un portiere fenomeno, è normale che un club cerchi di tenerlo. Donnarumma, però, guadagna tantissimo. Lui non vorrebbe andare via, ma vorrà spalmare il suo ingaggio come si dice? Io non credo, quindi magari resterà al Milan, ma se dovesse arrivare una grande offerta secondo me i rossoneri ci penseranno".