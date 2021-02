De Grandis sul primo gol nel derby: "Il Milan ha pressato altissimo con 6 giocatori, Romagnoli non fa la copertura preventiva"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky, ha commentato un po’ i gol presi dal Milan nel match di ieri contro l’Inter. De Grandis ha detto: “Dopo 3 minuti, il Milan ha pressato altissimo l’Inter con 6 giocatori, e allora, sul lancio in verticale di Hakimi, lo strapotere fisico di Lukaku si è messo in evidenza. Romagnoli non fa la copertura preventiva, poi Lukaku prova l’assist ma viene respinto da Kjaer. Poi lo stesso Lukaku ha disegnato una parabola per Lautaro su cui sbaglia un po’ Kjaer, ma soprattutto Calabria che deve marcare Lautaro quando lo vede solo. Poi nel secondo tempo, Romagnoli ha continuato a soffrire Lukaku quando il belga è andato in progressione e in velocità. Il Milan ha rischiato anche di pareggiarla a inizio secondo tempo ma Handanovic ha fatto 3 parate. In generale, l’Inter ha giocato meglio, e ora Conte ha 2 titolari in più su cui ha lavorato che si chiamano Eriksen e Perisic”.