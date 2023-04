De Grandis sul turnover di Pioli: "Mi sembra una strategia leggermente imprudente"

MilanNews.it

Stefano De Grandis, giornalista, è intervenuto a Sky Sport commentando le scelte di formazione di Stefano Pioli per la gara con il Bologna: "Non è un gran criterio quello di togliere tutti i giocatori di movimento. Stiamo parlando di atleti che possono giocare ogni tre giorni ma posso capire anche il rischio infortuni. Il Milan oggi va a giocare in casa del Bologna, la squadra più sorprendente di questa seconda parte di campionato insieme alla Fiorentina. Se perdi rischi di trovare al quinto posto. I quarti di ritorno sono aperti ad ogni risultato. Mi sembra una strategia leggermente imprudente".