De Grandis: "Vedrei bene Simone Inzaghi al Milan, ha vinto con una squadra che è costata meno delle rivali"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul nome di Simone Inzaghi come possibile tecnico del Milan: "Lo vedrei bene, ha dimostrato di poter vincere con una squadra che è costata molto meno delle rivali, anche se il Milan non sarà immediatamente da primissime posizioni da quello che ha detto Gazidis. Gattuso alla Lazio? E' bravo, ha lavorato bene, è fantastico nella fase difensiva, deve migliorare qualcosa in fase offensiva".