De Ketelaere: "Condivido tutto con la mia famiglia, sono felici per me"

© foto di Antonio Vitiello

Charles De Ketelaere ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore rossonero ai microfoni di Milan TV, parlando del rapporto con la propria famiglia: “Condivido tutto con la mia famiglia, non ho avuto bisogno di spiegare loro molte cose perché sanno cosa sta succedendo nella mia vita. Loro sono felici per me e mi seguono in ciò che voglio per me. Non mi hanno mai detto cosa fare e cosa non fare, mi lasciano fare e sono felici per me”.