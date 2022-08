De Ketelaere titolare? Pioli: "Può essere arrivato il momento di partire dall'inizio"

MilanNews.it

De Ketelaere titolare contro il Bologna? Ecco la risposta di Stefano Pioli in conferenza stampa: "Mi fido di lui, può essere arrivato il momento di partire dall'inizio. È molto intelligente e mi sta sorprendendo per la velocità con cui sta imparando la lingua e con la curiosità con cui si è approcciato al nostro gioco. In quel ruolo ho diverse scelte".