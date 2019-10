De Laurentiis furioso: "Fossi in Ancelotti direi basta col calcio italiano"

"La cosa divertente è che mi dicono che dobbiamo chiudere i rapporti con Sky, perché avete fatto tre minuti in cui avete spiegato che il rigore non c'è". Aurelio De Laurentiis si presenta furioso ai microfoni della tv satellitare dopo il 2-2 interno del Napoli contro l'Atalanta. Queste le sue pparole su Ancelotti: "Ma cos'è questa cafonata di un arbitro che si permette di buttare fuori un grande signore come Ancelotti. Fossi in lui direi che me ne vado da questo calcio dove gli arbitri non sanno arbitrare come in Inghilterra, perché si fa a cazzotti, si sospende la partita 27 volte, ci vogliono 8-10 minuti di recupero. Basta, ci siamo stancati: senza di noi andrebbero a pelare le patate".