De Laurentiis: "Non voglio prendermela con Pirlo dandogli del pirla"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto a Radio Capital e ha commentato le recenti dichiarazioni di Andrea Pirlo, il quale ha sottolineato come alcuni club siano stati danneggiati a differenza dei partenopei, vista la sentenza che ha cancellato il 3-0 a tavolino per i bianconeri: "Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta, lasciare ai suoi rappresentati della società certe risposte. Quella è una sentenza dello Stato, una legge dello Stato in questo casino del Covid, con lo Stato incapace di affrontarlo, che fai? Anteponi una legge dello sport ad una legge statale rischiando il penale? Mi sembra una follia. Pirlo non fa di mestiere l’avvocato, non conosce certe procedure e non conosce cosa è accaduto a livello di protocolli. Non voglio prendermela con Pirlo dandogli del Pirla, sarebbe troppo facile. Faccia l’allenatore. Ha detto quello che avrebbe detto qualsiasi allenatore per difendere la società per cui lavora".