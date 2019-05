De Marchi: "Spezzerei una lancia a favore di Gattuso, sa gestire situazioni complicatissime"

Marco De Marchi, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del momento in casa rossonera: "Spezzerei una lancia a favore di Gattuso, è salito su una barca in un mare di tempesta, sta dimostrando di saper gestire situazioni complicatissime. Mi è sembrato di vedere quando la Juventus volle ridare un po' di juventinità al club chiamando Antonio Conte. Gattuso è riuscito a tenere in equilibrio la squadra in un'annata tribolatissima ed è per questo che ancora se la giocano per la Champions".