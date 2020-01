De Rosa: "A Casa Milan hanno avuto il coraggio di ribaltare un po' tutto"

Geri De Rosa, intervenuto su Sky Sport 24, ha commentato così il momento del Milan: "Possiamo definire Suso e Piatek giocatori pesanti in tutti e due i sensi: importanti nelle idee iniziali e diventati due pesi dopo. Secondo me è anche un po’ un’ammissione di colpa, perché Piatek, Suso, Rodriguez, e Giampaolo erano un po’ lo zoccolo duro delle idee dei dirigenti del Milan ad inizio stagione e ora non ci sono più. Vuol dire che a Casa Milan qualcosa non funzionava nelle idee iniziali e hanno avuto anche il coraggio di ribaltare un po’ tutto. A me piace questa scelta di comunque sistemare la squadra per cercare di tirar fuori il meglio da questa stagione ma comunque bisogna anche iniziare a pensare un po’ alle prossime annate perché diciamo che questo deve essere l’obiettivo del Milan, cioè tirare fuori il meglio da questa stagione e poi cominciare a pensare seriamente di ristrutturare un po’ tutto. È vero che Piatek e Suso ci hanno messo del loro ma è tutta la squadra che è naufragata in questo periodo”.