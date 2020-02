De Rosa: "Il Milan è Ibra dipendente ma c'è una spiegazione tecnica"

Geri De Rosa, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’importanza di Ibrahimovic per il Milan: “I risultati dicono che il Milan è Ibra dipendente, ma c’è anche una spiegazione tecnica. Senza Ibra il Milan non ha neanche una prima punta e quindi a cascata ci sono tanti giocatori fuori ruolo, su tutti Rebic che invece con lo svedese in campo ha giocato le partite migliori. Il rischio che però questa idea subentri c’è, visto anche il risultato della partita di domenica contro il Verona. Non deve essere così perché Ibra ha la sua età e francamente è immaginabile che qualche altra partita da qui alla fine la debba saltare e quindi il Milan deve trovare una solidità sua indipendentemente da Ibrahimovic, che a quell’età deve diventare il valore aggiunto. Se diventa il giocatore che non può uscire mai allora c’è qualcosa che non va”.