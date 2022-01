De Rosa: "Immagino che Pioli voglia trasformare la rabbia post Spezia in energia positiva"

Geri De Rosa, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così del momento di forma del Milan: "La sfida contro la Juventus arriva in un momento in cui la fiducia nei propri mezzi e nel proprio modo di giocare c'è, ma inevitabilmente c'è un po' di rabbia per quanto successo nell'ultima partita, che Pioli immagino voglia trasformare in energia positiva e rabbia agonistica. Dal punto di vista dell'immagine e dell'opinione il Milan ne è uscito benissimo dalla partita con lo Spezia, ma la rabbia è rimasta inevitabilmente per il colpo di sfortuna che la squadra ha subito. Questo secondo me è stato un po' il centro del lavoro settimanale di Pioli, proprio per incanalare tutta l'energia per una partita molto molto importante. Se il Milan dovesse uscire imbattuto da questo match le distanze dalla Juve rimarrebbero quantomeno immutate".