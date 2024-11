De Siervo: "Gli stadi sono il vero gap tra Serie A e Premier League"

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "La Premier League era dietro la Serie A negli anni passati, ma come sistema quando eravamo ai vertice non abbiamo investito su estero e creazione di una lega forte. Ora abbiamo riattivato il sistema, ma in ritardo". Lo ha detto l'ad della Serie A, Luigi De Siervo, durante il Social Football Summit in corso allo Stadio Olimpico. "Gli stadi sono il gap vero con la Premier. Per fortuna stiamo iniziando a cambiare, il pubblico c'è, gli impianti sono sempre pieni e resto ottimista per il futuro perché il lavoro grosso di impostazione è stato fatto per raggiungere la Premier - ha aggiunto -. Ora dobbiamo mettere a terra i progetti e cercare di recuperare terreno". Parlando della Supercoppa che si gioca in Arabia ha poi precisato: "Nba e Nflgiocano anche in Europa e in tutto il mondo da sempre, lo fanno con successo e questa cosa paga.

Non si capisce perché diventa uno scandalo se la Serie A faccia lo stesso. Noi non facciamo politica, cerchiamo di contaminare nuovi tifosi. E dov'è che il mondo si è aperto? Nel Middle East. Ci sono 400 milioni di persone malate di calcio e sono giovani". De Siervo ha poi annunciato come per la prossima Supercoppa sia stato "battezzato un pacchetto per i tifosi affinché seguano gare in Arabia a cifre competitive" perché l'obietto "è portare mille tifosi italiani per ogni gara". (ANSA).