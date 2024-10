De Siervo: "Il calendario è saturo. La Fifa è la causa del sovraccarico"

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "La Serie A, come quasi tutti gli altri campionati europei, negli ultimi 20 anni non ha aumentato il numero di partite. Al contrario, Fifa e Uefa, ciclo dopo ciclo, hanno incrementato costantemente le dimensioni delle loro competizioni sia per i club che per le nazionali e ora abbiamo raggiunto un punto di saturazione nel calendario". Lo afferma l'amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo, commentando la presentazione da parte delle leghe e del sindacato calciatori del reclamo alla Commissione Europea per l`imposizione del calendario internazionale da parte della Fifa. "Il problema del sovraccarico del calendario non è causato dalle competizioni delle Leghe - prosegue De Siervo - ma dalla Fifa, con il suo nuovo formato e la durata dei tornei, e dalla Uefa con la Nations League e le nuove competizioni per club, con un numero maggiore di date e partite.

"Ma la differenza è che la Uefa ha avuto una significativa consultazione con tutte le parti interessate, Leghe comprese, e ha deciso una riforma del formato delle competizioni per club dopo una lunga discussione. La Fifa - sottolinea De Siervo - ha imposto il suo nuovo format e le sue competizioni senza alcuna discussione, consultazione e senza accettare di avere alcuna forma di rapporto con gli organizzatori delle altre competizioni". (ANSA).