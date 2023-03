De Siervo: "Mai come adesso il calcio italiano sta diventando importante in Europa"

Come viene percepito il calcio italiano all'estero? A rispondere è l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto a Leaders, uno dei più influenti e importanti summit mondiali dell’industria sportiva e del calcio, ad Abu Dhabi: "Per essere leader nel mondo dobbiamo vincere a livello internazionale e mai come in questo momento il calcio italiano sta diventando importante in Europa. Una specie di all in con il Napoli che sta battendo ogni record. E le altre sei squadre tutte in corsa nelle competizioni europee.

È vero, il nostro, come dicono in molti, è il campionato più difficile del mondo per tattica, ma è anche quello più avvincente con quattro differenti squadre che potrebbero aggiudicarsi il titolo in quattro anni, a differenza di Bundesliga e Ligue 1. Questo è un grande valore anche per chi compra e distribuisce in nostro prodotto. Mai come in questa fase di presentazione e vendita del nuovo ciclo dei diritti televisivi internazionali e domestici è fondamentale avere una Lega unita e compatta che lavori insieme per la valorizzazione del prodotto".