De Zerbi: "L'educazione calcistica la prendo dal Milan che aveva un gioco diverso"

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton che in questa stagione ha portato alla prima, storica, qualificazione europea, è stato ospite della Bobo Tv e ha parlato così della sua formazione sportiva e dunque professionale: "Quando dico che io non gioco per il risultato, non è che dico che non vivo per il risultato: anche io voglio vincere tutte le partite, però io attraverso il calcio riesco a essere me stesso. Siccome il calcio è la mia vita, devo farlo rappresentando anche me stesso. Il modo che ho di far giocare le mie squadre, di voler la palla, è il modo che rappresenta me stesso e la mia storia.

Io cresco nel Milan, sono un figlio del settore giovanile del Milan che ai miei tempi era una squadra diversa dalle altre: vinceva ma aveva un gioco diverso da altre top squadre italiane. L’educazione calcistica la prendo dai Maldini, dai Baresi, dai Tassotti, dai Costacurta, dai Boban dai Savicevic: quella dell’allenamento e della serietà"