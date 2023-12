Decreto Crescita, i club di A concordi: no all'abolizione. Firmato un documento per il governo

Si fa un gran parlare di una possibile abolizione del Decreto Crescita, legge che permette delle agevolazioni per i club in fase di tesseramento di un giocatore che proviene dall'estero. Nell'assemblea di Serie A che si è tenuta ieri, tutti i club erano d'accordo. Le venti squadre del massimo campionato, infatti, hanno votato all'unanimità per il "no" all'abolizione del Decreto.

Questo ha comportato un documento firmato da tutti i rappresentanti dei club che presto verrà inviato al Governo: in esso si illustrano quelli che sono i benefici di una legge che non solo aiuta i club ma, di conseguenza, aiuta tutto il movimento calcio. Intanto il Governo ha mandato in Parlamento un Decreto Legislativo: se dovesse passare il beneficio fiscale sarebbe abolito già dal 1° gennaio.