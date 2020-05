Decreto rilancio, previsto rimborso abbonamenti per i clienti di piscine e palestre

Chi aveva un abbonamento in palestra o in piscina e non ha potuto sfruttarlo per l’epidemia Coronavirus potrà chiederne il rimborso. Lo prevede il Decreto Rilancio all’articolo 216, comma 4. Non sarà possibile però farlo sin da subito: chi ne ha diritto potrà farne richiesta entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (che dovrà comunque arrivare entro il 19 luglio, pena l’inefficacia di queste misure). Il gestore, entro un mese, dovrà procedere al rimborso, ma in alternativa può anche rilasciare un voucher di pari valore, utilizzabile entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva.