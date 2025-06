Del Piero: "Il PSG ha gestito la finale come un'amichevole"

Nel suo intervento ai microfoni di Sky Sport, l'ex attaccante Alessandro Del Piero ha commentato così il trionfo del Paris Saint-Germain sull'Inter: "Nel PSG tutto è funzionato, non dico che è stata semplice, ma anche psicologicamente l’hanno gestita come un’amichevole, come la decima gara di Ligue 1, avevano una serenità nelle giocate dal primo minuto…

È qualcosa di particolare, qui si parla ancora dell’allenatore, Luis Enrique. Dove tutti hanno fallito, dove tutti non hanno vinto, lui è riuscito a vincere, con un cambio di mentalità. La proprietà ha messo un botto di soldi, ma la proprietà è lì e presente, Luis Enrique ha allenato prima di tutto l’uomo e poi il calciatore. E si è visto in tutti i recuperi. C’erano tre Vitinha ieri sera in campo? Di là sono mancate tutte queste cose: non si parla di giornata storta, ma di tutto andato storto proprio”.