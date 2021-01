Del Piero su Ibrahimovic: “È maturato con tutte le esperienze che ha fatto”

Alex Del Piero ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, oggi giocatore del Milan e prima suo ex-compagno di squadra alla Juventus, negli studi di Sky Sport: "Si vedeva già che Zlatan era un giocatore straordinario. Alla Juve si è inserito in un gruppo di campioni e in una società volti solamente alla vittoria. Oggi secondo me è maturato, con tante esperienze, e ha trovato un ambiente in cui si è capito. Si è dato fiducia reciproca, parlando con la società. Ha rivoluzionato la mentalità all'interno del gruppo".