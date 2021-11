Delio Rossi: "Cinque cambi? Non sempre vanno usati"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Delio Rossi torna a parlare del campionato di Serie B, dove ha allenato lo scorso anno, nella breve parentesi ad AscolI: "I 5 cambi danno comodo, ma ampliano anche il gap tra i club con grandi potenzialità economiche e gli altri. In ogni caso non credo serva usarli sempre tutti, dipende dalle necessità della partita e del momento. In generale però una rosa profonda rimane determinante per andare in Serie A".