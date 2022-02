Derby da 'Brividi'! La lotta Scudetto 'apre tutte le porte' e il Milan c'è ancora

La finale di Sanremo2022 si è conclusa con il duello fra "Brividi" di Mahmood e Blanco e "Apri tutte le porte" di Gianni Morandi; l'hanno spuntata i primi due artisti, ma l'oro e l'argento della più importante rassegna canora italiana riassumono al meglio ciò che è stato un derby - da finale - giocato ieri a San Siro. Brividi veri, per una partita infuocata - finalmente - dalle due tifoserie e dalle giocate dei campioni in campo e per una lotta Scudetto che tiene aperta tutte le sue porte.

Match stravolto in 3 minuti

Eppure il derby, per buona parte del match, è sembrato a senso unico. E con esso la direzione che stava prendendo il campionato. L'Inter, nel primo tempo, ha dominato la gara, creando diverse occasioni da goal sventate da un super Maignan e gestendo un Milan fin troppo passivo, sia a livello tecnico-tattico - manovra lenta e orizzontale - che a livello di nervi. Poi, però, è arrivata la spallata di Giroud. Spallata a Sanchez e tap-in in rete e, tre minuti più tardi, perla mancina dopo un colpo di tacco a liberarsi di De Vrij e spallata al campionato.

Il Milan ci crede

Spallata, in questo caso, non totale e devastante, ma certamente importante, perché garantisce al Milan di portarsi a -1 dal primo posto (con una partita in più). Le gerarchie, di fatto, non sono cambiate, perché anche il rinnovato prato di San Siro ha confermato che l'Inter è la squadra più forte. Ma ha anche detto un paio di cose importanti: il Milan c'è, ci crede e non mollerà, provando a sfruttare i momenti di calo che, come in occasione del derby di ieri sera, la squadra di Simone Inzaghi avrà. Intanto, il campionato apre tutte le sue porte!