Derby di Coppa Italia: si preannuncia il tutto esaurito a San Siro

"Entusiasmo per il derby di coppa", titola il quotidiano Tuttosport, che poi aggiunge: "Con la riapertura degli stadi al 75% della capienza a partire da domani, si preannuncia un tutto esaurito" per il big match di Coppa Italia tra Milan e Inter, in programma il prossimo primo marzo.I biglietti stanno andando a ruba: ieri, sul sito ufficiale del club rossonero, risultavano disponibili solo pochi settori.