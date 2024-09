Derby fondamentale per provare a invertire la rotta: la particolare curiosità che sorride all'Inter

vedi letture

Va in scena domenica sera il derby numero 93° in Serie A con l’Inter padrone di casa. I rossoneri dopo la brutta sconfitta in Champions League e un avvio molto deludente in campionato, non possono fare altre figuracce, anche perché la posizione di mister Fonseca inizia a vacillare pericolosamente. Per il tecnico portoghese sarà decisivo molto probabilmente il derby di domenica.

Sarà il quarto derby che si giocherà a settembre, dopo quelli del 1935, 2015 e 2023. Dopo l’1-1 del 1935, sia nel 2015 che nel 2023 sono arrivate due vittorie dell’Inter.

Invece sarà il quinto derby della Madonnina che vale per la 5° giornata di Serie A. Anche qua il bilancio sorride all’Inter che ha vinto sia nel 1955 che nel 1957, contro i due pareggi (1930 e 1967) e l’unica vittoria del Milan (2003)