Derby milanese per Alia Guagni: ad inizio 2022 la sua decisione

Sono giorni di riflessione per l'esterno Alia Guagni fresca di addio all'Atletico Madrid dopo una anno e mezzo. Sulla classe '87 infatti si stanno muovendo sia il Milan sia l'Inter pronte a piazzare un importante colpo a gennaio per puntare con maggiore decisione al secondo posto. Due proposte serie sono arrivate sul tavolo dell'azzurra che però ha deciso di prendere tempo per decidere da quale club ripartire con una decisione che è attesa per i primi giorni del 2022.