Derby, tanti volti noti nel Legends Lounge di San Siro

Fonte: acmilan

In occasione del Derby di questo pomeriggio, saranno presenti allo stadio alcuni VIP e celebrities, al centro delle attività di engagement e comunicazione del Club, che dall’esclusiva Legends Lounge seguiranno la partita. Tra i volti più attesi, le attrici Miriam Leone, Ludovica Frasca e Beatrice Vendramin. Tra i nomi più giovani spuntano quelli di St3pny, popolarissimo youtuber legato al mondo del gaming, e Yusuf Panseri, tiktoker tra i più seguiti in Italia. Dal mondo del fashion anche il top model Xavier Serrano, le designer Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, mentre nell’ambito della musica saranno presenti Sangiovanni e Rkomi. Presente in Tribuna Autorità anche Simona Ventura, da sempre grande tifosa del Club.