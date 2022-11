Deschamps e l'Italia fuori dal Mondiale: "Non me lo spiego dopo l'Europeo"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha parlato anche dell'assenza dell'Italia dal Mondiale in Qatar: "Un peccato, per me tutte le grandi nazioni dovrebbero esserci. Purtroppo non c’è l’Italia. So cosa vuol dire: l’ho vissuto due volte di fila da calciatore. Non si spiega, ma non per questo non avete meritato l’Europeo. Non mi metto nei panni di Mancini, ho già abbastanza problemi, ma è davvero triste che non ci sia l’Italia".