Didier Deschamps, ct della Francia, si è così espresso in conferenza stampa sull'esclusione di Maignan tra i convocati per il Mondiale: "Ovviamente, se non è in lista è perché non è possibile che sia operativo. I giocatori arrivano a Clairefontaine lunedì a mezzogiorno e non abbiamo tre settimane di preparazione".